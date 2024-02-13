На лучшей вакансии февраля в Уфе предлагают от 120 тыс. рублей в месяц

Топ-3 вакансий января в Уфе выглядит следующим образом:

1. Программист «1С» в «Жилстройинвест». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель категории Е в «Техпрогресс» (аренда и обслуживание спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Руководитель отдела продаж в рекламное агентство «Тандем Уфа». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 300 тыс. рублей в месяц (менеджер по продажам станков), в Казани – 200-250 тыс. рублей в месяц (senior «1С» аналитик), в Москве – от 250 тыс. рублей в месяц (менеджер по продажам печатных плат).