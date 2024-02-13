Башкортостан в 2024 году потратит 114,1 млрд рублей на развитие здравоохранения

Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Основная задача этой масштабной программы – увеличение продолжительности жизни населения республики до 77 лет, а также повышение удовлетворенности услугами в сфере здравоохранения до 86%. Достичь этих показателей планируют до 2030 года.

Общий объем финансового обеспечения программы составляет порядка 822 млрд рублей, большая часть поступает из местного Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Только в 2024 году финансирование составит 114,1 млрд рублей.

Эти деньги идут на закупку оборудования и транспорта для больниц, открытие новых и ремонт существующих поликлиник, ФАПов, амбулаторий и так далее.

«Башкортостан должен стать одним из лучших регионов Российской Федерации для комфортной жизни людей, а это, в свою очередь, сложно представить без качественного здравоохранения. Низкая смертность, хорошая продолжительность жизни и высокая рождаемость – эти три параметра говорят о том, что регион является комфортным для проживания. Поэтому данные вопросы мы держим на постоянном контроле», – рассказал Андрей Назаров.