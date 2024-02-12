В Уфе отключат воду в двух районах

14 февраля

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:

Шота Руставели – 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37/1.

Российская – 1, 1/1, 3, 3а, 5/1.

15-16 февраля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 15 февраля до 8.30 16 февраля:

Комсомольская – 37, 79, 96/1, 96/2, 98, 100, 100/1, 100/1а, 100/2, 106, 106/1, 112.

Проспект Октября – 44/2.

Малая Тихорецкая – 7, 7/1.

50 лет СССР – 30, 30/1, 30/5.

16-17 февраля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 23.00 16 февраля до 5.00 17 февраля:

Лесной проезд – 3, 3/2.