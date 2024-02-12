Башкортостан в 2023 году экспортировал агропродукции на $339 млн

Об этом сегодня, 12 февраля, рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Экспорт продукции АПК по итогам прошлого года увеличился на 79%, несмотря на санкции и сложности с проведением международных расчетов.

Экспорт идет в 44 страны мира. Всего из Башкортостана отгрузили 747,8 тыс. тонн агропродукции на 338,6 млн долларов.

59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли – растительное масло, шроты, жмыхи.

«У предприятий АПК Башкортостана – большой экспортный потенциал, у республики достаточно мощностей, чтобы накормить и себя, и других. Поэтому работу эту мы обязательно продолжим. Это поможет сохранить устойчивость и стабильное развитие нашего сельского хозяйства», – сообщил Радий Хабиров.