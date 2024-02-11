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Мороз и солнце: погода в Уфе 12-16 февраля

После короткого периода потепления февраль постепенно возвращается в норму. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе эта неделя будет довольно солнечной, осадков будет мало.

Понедельник, 12 февраля: до -13°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -15°, снег.

Вторник, 13 февраля: до -4°, облачно, снег, в ночь на среду – -21°, без осадков.

Среда, 14 февраля: до -14°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -25°, без осадков.

Четверг, 15 февраля: до -20°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – -25°, без осадков.

Пятница, 16 февраля: до -20°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – -27°, без осадков.

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