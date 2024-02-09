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В Уфе построят оптово-распределительный центр за 1,2 млрд рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел очередное заседание Межведомственной инвестиционной комиссии в формате «Инвестиционного часа».

Было рассмотрено четыре проекта с общим объемом инвестиций 1,5 млрд рублей и созданием 540 рабочих мест.

1. Придорожный комплекс с многотопливной АЗС вдоль федеральной трассы М-5 «Урал». Можно будет заправиться не только традиционными видами топлива, но еще и газом, а также зарядить электроавтомобиль. Объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей, будет создано 20 рабочих мест.

2. Оптово-распределительный центр «известной торговой сети» за 1,2 млрд рублей в Калининском районе города. На его территории будет также стоянка для грузовиков. Количество персонала – 500 человек.

3. Размещение электрозаправок в нескольких точках Уфы.

4. Выделение земельного участка под расширение производства термореактивных полимерных покрытий.

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