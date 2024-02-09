Гранитная плитка и замена всех вывесок: как изменится центр Уфы в 2024 году

Особое внимание уделят обновлению так называемых «гостевых» улиц Уфы – Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической и Новомостовой, так как на них пройдут основные праздничные мероприятия. На эти цели только в нынешнем году выделят 1,5 млрд рублей.

Планируют уложить гранитную плитку на тротуарах и переходах, обновить фасады. Скамейки, урны, люки и фонарные столбы, адресные таблички и магазинные вывески заменят на другие, выполненные в едином стиле. Все провода от уличного освещения спрячут под землю.

По словам главного архитектора Уфы, вывески магазинов и кафе станут меньше и лаконичнее – на замену уже дали согласие 80% частников. Также улицы подчистят от незаконно установленных вывесок и баннеров.

За счет инвесторов на улицах установят новые малые архитектурные формы и различные арт-объекты.

Больше всего преобразится улица Ленина: помимо основных работ, на ней обустроят три временных цветочных сквера – около кинотеатра «Родина», ГКЗ «Башкортостан» и Молодежного театра. Их развернут только на лето.