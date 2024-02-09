В Башкортостане на выходных похолодает до -32°

Завтра, 10 февраля, по республике обещают небольшой снег, умеренный юго-западный, западный ветер. Температура воздуха ночью составит -16°, -21°, при прояснениях – до -26°, днем – -12°, -17°.

11 февраля погода в целом будет такой же, но в некоторых районах при прояснениях температура опустится до -32° ночью.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, на выходных ожидается пасмурная бесснежная погода до -14° днем и до -23° ночью.