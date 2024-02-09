В Башкортостане увеличат штрафы за выгул собак без поводка и намордника

Сейчас в республике за выгул собак в общественных местах без намордника предполагается штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.
Спикер республиканского парламента Константин Толкачев заявил, что «за десять лет, прошедших с момента введения нормы, эта сумма утратила стимулирующий, воспитательный эффект, поэтому предлагается ее увеличить».
Согласно предлагаемым поправкам, перемещение или выгул собак без поводка и (или) намордника (за исключением комнатных декоративных пород собак) в общественных местах повлечет наложение штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей.
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента.
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