«Не вышли на линию из-за морозов»: Минтранс объяснил нехватку автобусов в Уфе

Выяснилось, что на маршрут №248 из 25 автобусов малого класса выехали 13. Из-за мороза 12 автобусов не вышли на линию. В связи с этим интервал движения автобусов составил восемь минут вместо шести.

Среди автобусов «Башавтотранса» на линию не вышел только один – тоже из-за технической неисправности, вызванной морозами.

Комиссия оценила среднюю загрузку автобусов на остановке «Новалэнд» по пятибалльной шкале в три-четыре балла, «лишь изредка загруженность автобусов составляла пять баллов».

На остановке «Дом печати» наполняемость автобусов оценили в три балла. Интервал – одна минута.

По результатам выездного контроля «провели оперативное совещание с частными перевозчиками, обсудили вопрос качественного обслуживания населения в морозы. Перевозчики отчитались о принимаемых мерах для недопущения срывов рейсов по своим маршрутам. В кратчайшие сроки технику, не вышедшую в рейс утром, восстановят и выведут на линию».