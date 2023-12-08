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Синоптики обещают аномально холодную погоду в Башкортостане до -42°

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Вслед за аномально теплым ноябрем наступило аномально теплое начало декабря. Рассказываем о том, какой будет погода в эти выходные.

«Прошедшая ночь восьмого декабря под влиянием арктического холода  наблюдалась морозной. Температура воздуха в большинстве районов республики понижалась до -29°, -37°.

На метеостанции Емаши Белокатайского района (северо-восток республики) наблюдался сильный мороз с температурой воздуха до -42,7°. В южных районах республики температурный фон был выше – минимальные температуры воздуха достигали -19°, -25­°», – говорится в сообщении Башгидромета.

Синоптики обещают, что в выходные дни по Башкортостану сохранится аномально холодная погода, местами по северу с сильными морозами до -40°, -42°.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, 9-10 декабря будет до -26° и -25° днем соответственно. Как ожидается, морозы отступят в середине следующей недели, настанет пасмурная, но более теплая погода.

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