ТК «Центральный» в Уфе продаст торговые павильоны

ООО «Торговый комплекс "Центральный"» заключил мирное соглашение с кредиторами по делу о банкротстве.
Фото: ТК «Центральный»
Компания задолжала банку «Траст» 3,4 млрд рублей, торговый центр еще в 2019 году был признан банкротом.
Часть из этих денег (2,3 млрд рублей) обеспечивается залоговым имуществом – торговыми павильонами и землей под ними.
Теперь владельцам придется продать «Центральный», чтобы рассчитаться с кредиторами. У них есть три месяца на оценку стоимости активов и публикацию лотов. Ради этого суд и прекратил банкротство.
Кроме того, на них висит задолженность по налогам на сумму более 179 млн рублей.
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