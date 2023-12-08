ТК «Центральный» в Уфе продаст торговые павильоны

Компания задолжала банку «Траст» 3,4 млрд рублей, торговый центр еще в 2019 году был признан банкротом.

Часть из этих денег (2,3 млрд рублей) обеспечивается залоговым имуществом – торговыми павильонами и землей под ними.

Теперь владельцам придется продать «Центральный», чтобы рассчитаться с кредиторами. У них есть три месяца на оценку стоимости активов и публикацию лотов. Ради этого суд и прекратил банкротство.

Кроме того, на них висит задолженность по налогам на сумму более 179 млн рублей.