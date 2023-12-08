18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

ТК «Центральный» в Уфе продаст торговые павильоны

Поделиться:

ООО «Торговый комплекс "Центральный"» заключил мирное соглашение с кредиторами по делу о банкротстве.

Фото: ТК «Центральный»

Фото: ТК «Центральный»

Компания задолжала банку «Траст» 3,4 млрд рублей, торговый центр еще в 2019 году был признан банкротом.

Часть из этих денег (2,3 млрд рублей) обеспечивается залоговым имуществом – торговыми павильонами и землей под ними.

Теперь владельцам придется продать «Центральный», чтобы рассчитаться с кредиторами. У них есть три месяца на оценку стоимости активов и публикацию лотов. Ради этого суд и прекратил банкротство. 

Кроме того, на них висит задолженность по налогам на сумму более 179 млн рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: