Башкортостан опустился на 7 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

Средняя цена на бензин по стране в целом в октябре 2023 года составила 55 рублей за литр (-0,86 рубля за месяц). Сильнее всего подешевел АИ-95 – до 55,34 рубля за литр (-1,02 рубля).

В лидере антирейтинга республике Саха бензин стоит в среднем 69,46 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 50,48 рубля.

По итогам октября Башкортостан со средней ценой 51,86 рубля за литр сместился на седьмую строчку в рейтинге регионов с самым дешевым бензином.

Дешевле топливо в Мордовии (51,61 рубля), Татарстане (51,42 рубля), Новосибирской области (51,34 рубля), Коми (50,84 рубля), Алтайском крае (50,8 рубля) и, как уже упоминалось, Курганской области.

В конце сентября средняя цена бензина в Башкортостане была выше – 52,1 рубля за литр – однако республика занимала четвертую строчку в топе.