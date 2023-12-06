Башкортостан опустился на 7 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам октября 2023 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Средняя цена на бензин по стране в целом в октябре 2023 года составила 55 рублей за литр (-0,86 рубля за месяц). Сильнее всего подешевел АИ-95 – до 55,34 рубля за литр (-1,02 рубля).
В лидере антирейтинга республике Саха бензин стоит в среднем 69,46 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 50,48 рубля.
По итогам октября Башкортостан со средней ценой 51,86 рубля за литр сместился на седьмую строчку в рейтинге регионов с самым дешевым бензином.
Дешевле топливо в Мордовии (51,61 рубля), Татарстане (51,42 рубля), Новосибирской области (51,34 рубля), Коми (50,84 рубля), Алтайском крае (50,8 рубля) и, как уже упоминалось, Курганской области.
В конце сентября средняя цена бензина в Башкортостане была выше – 52,1 рубля за литр – однако республика занимала четвертую строчку в топе.
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