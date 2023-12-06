В Уфе начали подключать новогоднюю иллюминацию

Как сообщает мэрия Уфы, предприятие «Уфагорсвет» начало монтировать и подключать праздничную подсветку улиц, зданий и различных объектов.
ufacity.info
Уже смонтирована и подключена к сетям новогодняя иллюминация на улицах 50-летия Октября, Ленина и Сочинской на бульваре Ибрагимова.
В ближайшее время подключат ледовый каток на набережной реки Белой, улицу Ленина (от Заки Валиди до Пушкина) и Пушкинскую аллею (от Ленина до Карла Маркса).
Городские предприятия будут самостоятельно украшать гирляндами свои входные группы и витрины.
В прошлом году общая протяженность гирлянд в городе составила порядка 18 км, праздничное освещение включили 12 декабря.
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