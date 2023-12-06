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В Уфе начали подключать новогоднюю иллюминацию

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Как сообщает мэрия Уфы, предприятие «Уфагорсвет» начало монтировать и подключать праздничную подсветку улиц, зданий и различных объектов.

ufacity.info

ufacity.info

Уже смонтирована и подключена к сетям новогодняя иллюминация на улицах 50-летия Октября, Ленина и Сочинской на бульваре Ибрагимова.

В ближайшее время подключат ледовый каток на набережной реки Белой, улицу Ленина (от Заки Валиди до Пушкина) и Пушкинскую аллею (от Ленина до Карла Маркса).

Городские предприятия будут самостоятельно украшать гирляндами свои входные группы и витрины.

В прошлом году общая протяженность гирлянд в городе составила порядка 18 км, праздничное освещение включили 12 декабря.

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