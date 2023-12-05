В Уфе начальника службы благоустройства уволили из-за плохой уборки снега

Зима только началась, а битву со снегом Уфа уже проигрывает. За неудачи на фронте отстранен от должности руководитель МБУ Октябрьского района.
Фото: мэрия Уфы
Об этом сегодня, пятого декабря, на совещании в администрации города сообщил ее глава Ратмир Мавлиев.
«Зима уже идет, снегопады, погода продолжает "радовать" нас разнообразием осадков: и дожди, и ледяной дождь, и чего только не было за эти дни.
Пришлось принять некоторые кадровые решения: руководитель МБУ Октябрьского района отстранен от должности. Обращаюсь ко всем главам администраций: если люди будут игнорировать, то я буду принимать такие решения. Мобилизуйте предприятия, чтобы руководство оперативно реагировало на те задачи, которые я ставлю.
С дорогами более-менее понятно уже, но с тротуарами – необходимо научиться очищать их за одну ночь. Пока что не справляетесь», – сказал Ратмир Мавлиев.
Комментарии (0)