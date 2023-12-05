В Уфе начальника службы благоустройства уволили из-за плохой уборки снега

Об этом сегодня, пятого декабря, на совещании в администрации города сообщил ее глава Ратмир Мавлиев.

«Зима уже идет, снегопады, погода продолжает "радовать" нас разнообразием осадков: и дожди, и ледяной дождь, и чего только не было за эти дни.

Пришлось принять некоторые кадровые решения: руководитель МБУ Октябрьского района отстранен от должности. Обращаюсь ко всем главам администраций: если люди будут игнорировать, то я буду принимать такие решения. Мобилизуйте предприятия, чтобы руководство оперативно реагировало на те задачи, которые я ставлю.

С дорогами более-менее понятно уже, но с тротуарами – необходимо научиться очищать их за одну ночь. Пока что не справляетесь», – сказал Ратмир Мавлиев.