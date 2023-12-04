Синоптики предупреждают о резком похолодании в Башкортостане

«После аномально теплых дней на этой неделе в республике ожидается интенсивное понижение температуры воздуха.

В передней части полярного антициклона, смещающегося на материк, будет поступать арктическая воздушная масса. Температура воздуха понизится к четвергу, седьмого декабря, в северной половине ночью до -28°, -33°, днем – до -21°, -26°. В южной половине республики будет ночью до -20°, -25°, днем – до -15,-20°. Небольшой снег в республике сохранится пятого и шестого декабря.

В конце текущей рабочей недели и в выходные дни ожидается дальнейшее усиление морозов», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, температура будет снижаться резко: после сегодняшних (четвертое декабря) +3°, завтра будет уже -8° днем, далее – -14°, -23° и -25° в пятницу.