Радий Хабиров: «Стерильных выборов не бывает, власть никто просто так не отдает»

«Мы в республике все-таки агрессивно военную тематику не проповедуем. Потому что у нас мышление такое: спецоперация идет, ребята воюют, а наша задача – им помогать.

Тем не менее никто с нас не снимает обязанности развивать республику. Если что-то не получается, мы не оправдываемся СВО, санкциями и так далее, мы просто делаем свою работу. Мы за то, чтобы в это время развивалась экономика, люди ходили в театры, растили детей, радовались, занимались спортом и так далее. Поэтому не надо позволять проникать в нашу жизнь излишней военщине. Мы живем в тылу.

Но в то же время мы находимся в состоянии специальной военной операции, и вы же видите, что ее отголоски доходят и сюда. Против нас работает огромная армия провокаторов, диверсантов, шпионов, террористов и так далее.

Могу лишь поблагодарить наши службы, потому что за последнее время в республике был предотвращен целый ряд террористических действий благодаря их усилиям. Надо понимать, что нам всем, как власти, сейчас нужно быть чуть внимательнее, настороженнее. И мы уже живем в этом режиме, причем со времен начала ковида.

Выборы не несут в себе какой-то особенной угрозы. Все выборы, конечно, производят определенное бултыхание общественной жизни, тут будут и дебаты, и другие процедуры. Конечно, они будут взбалтывать общественное мнение.

Будет и резкость, и обвинения, и черный пиар, и так далее. Самое главное для нас – обеспечить развитие республики, чтобы наши дети ходили спокойно, а не под угрозой каких-то наших тревог и переживаний.

Я всегда говорю, что стерильных выборов не бывает, даже прошлые, в сентябре, мы провели хорошо, но все равно было всякое: и нарушения какие-то, и излишние обвинения, и некорректно где-то себя вели.

Потому что это борьба интересов, борьба за власть, а власть никто просто так не отдает», – сказал Радий Хабиров.