В Уфе упавшие из-за снега деревья за ночь повредили 12 автомобилей

Администрация Уфы сообщает о том, что за 12 часов, с 19.00 до 7.00, в Управления гражданской защиты города поступило 15 сообщений о падении деревьев.

Люди не пострадали, чего не скажешь об их имуществе – были повреждены 12 автомобилей.

Мэрия объясняет, что именно из-за этого в городе каждый год проводится кронирование деревьев.

«Каждый сезон кронирование деревьев вызывает у жителей вопросы. Между тем, заросшие ветви не только портят вид городских улиц, но и мешают движению людей и транспорта, затрудняют проникновение света в дома, а также являются источником повышенной опасности.

Они могут задевать электропровода, троллейбусные и трамвайные линии, находящиеся под напряжением. Крупные ветви и целые стволы падают из-за ветра и снега. Городские службы уверены, не проведи они кронирование заранее, несчастных случаев могло бы быть намного больше», – говорится в сообщении мэрии.