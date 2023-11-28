Реконструкция Шакшинского моста в Уфе завершится раньше, чем планировалось

Сегодня, 28 ноября, объект посетил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

По его словам, реконструкция идет «хорошими темпами», «все настроены завершить работы раньше обозначенных сроков».

По контракту работы должны завершиться 28 февраля 2025 года. Сейчас строители ведут ремонт опор моста и собирают металлоконструкции мостового перехода. На время монтажа балок мост периодически перекрывают, стараясь делать это по ночам.

В соцсетях жители практически каждый день жалуются на многочасовые пробки с обеих сторон моста.