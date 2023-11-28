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Пенсионеры Башкортостана смогут посетить Крым по льготной программе

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Глава Башкортостана Радий Хабиров в завершение рабочей поездки в новые российские регионы обсудил с главой республики Крым Сергеем Аксеновым вопросы укрепления межрегионального сотрудничества.

glavarb.ru

glavarb.ru

Радий Хабиро поблагодарил Сергея Аксенова за то, что в 2019 году крымские здравницы приняли на отдых детей из Сибая в период сложной экологической обстановки, связанной с тлением горных пород в местном карьере.

Также он предложил начать сотрудничество по организации поездок в Крым для пенсионеров в рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм».

«В качестве знака уважения за труд наших ветеранов за счет бюджета республики мы субсидируем им турпутевки. Хотели бы приступить к организации поездок в Крым уже со следующего года», – сказал глава Башкортостана.

Ранее в этом году по проекту «Башкирское долголетие. Туризм» первый поток пенсионеров направили в Абхазию.

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