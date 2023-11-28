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В Уфе побит температурный рекорд, державшийся 13 лет

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Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает о температурном рекорде, установленном в Уфе 27 ноября.

Вчера, 27 ноября 2023 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +7,1°. В целом по республике температура воздуха повышалась до +3°, +10°.

Прошлый рекорд был зафиксирован в этот день в 2010 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +4,4°.

В ближайшие дни, по прогнозу Гидрометцентра, температура в Уфе не будет подниматься выше 0° днем и не будет опускаться ниже -12° ночью, осадки в виде снега или снега с дождем будут почти каждый день.

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