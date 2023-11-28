В лесу она росла: где купить елку в Уфе?

Центр:

– бульвар Ибрагимова – рядом с домом №23;

– улица Ленина – рядом с домом №102;

– пересечение улиц Гафури и Пушкина.

Проспект Октября:

– площадь перед Дворцом спорта.

Сипайлово:

– улица Академика Королева – рядом с домом №14;

– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №36 (около ТСК «Корсо»);

– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №42.

Зеленая роща:

– улица Менделеева – рядом с домом №9 (остановка «Аптека»);

– улица Менделеева – между домами №187 и №193 (вдоль забора);

– улица Степана Кувыкина – рядом с домом №16 (около ТК «Кувыкинский»).

Дема:

– улица Правды – рядом с домом №21 (около ТК «Алтын»).

Затон:

– улица Ахметова – рядом с домом №326 (напротив ТСК «Заречный»).

В мэрии города сообщают, что сейчас объявлены новые торги, и к новому году количество елочных базаров может увеличиться.