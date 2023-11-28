В лесу она росла: где купить елку в Уфе?

Администрация Уфы опубликовала список адресов официальных елочных базаров. Первые из них откроются 15 декабря и будут работать до самого Нового года.
Центр:
– бульвар Ибрагимова – рядом с домом №23;
– улица Ленина – рядом с домом №102;
– пересечение улиц Гафури и Пушкина.
Проспект Октября:
– площадь перед Дворцом спорта.
Сипайлово:
– улица Академика Королева – рядом с домом №14;
– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №36 (около ТСК «Корсо»);
– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №42.
Зеленая роща:
– улица Менделеева – рядом с домом №9 (остановка «Аптека»);
– улица Менделеева – между домами №187 и №193 (вдоль забора);
– улица Степана Кувыкина – рядом с домом №16 (около ТК «Кувыкинский»).
Дема:
– улица Правды – рядом с домом №21 (около ТК «Алтын»).
Затон:
– улица Ахметова – рядом с домом №326 (напротив ТСК «Заречный»).
В мэрии города сообщают, что сейчас объявлены новые торги, и к новому году количество елочных базаров может увеличиться.
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