В Уфе закроют парковку у конгресс-холла «Торатау»

Администрация Уфы предупреждает о том, что водителям не удастся припарковаться на популярном месте из-за мероприятия.
ufacongresshall.ru
29 ноября с 00.00 до 18.00 будет перекрыта парковка у конгресс-холла «Торатау».
В это время там будет проводиться подготовка к проведению межрегионального ТехноФестиваля и выставки детского инженерного творчества, а также состоится сам фестиваль (начало – в 10.00).
В выставке будут представлены детские проекты по нескольким номинациям:
– экология, энергетика;
– космос и авиация;
– агротехнологии;
– машиностроение;
– «Умный мир»;
– промышленный дизайн;
– дополненная и виртуальная реальность.
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