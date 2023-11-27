В Уфе закроют парковку у конгресс-холла «Торатау»

29 ноября с 00.00 до 18.00 будет перекрыта парковка у конгресс-холла «Торатау».

В это время там будет проводиться подготовка к проведению межрегионального ТехноФестиваля и выставки детского инженерного творчества, а также состоится сам фестиваль (начало – в 10.00).

В выставке будут представлены детские проекты по нескольким номинациям:

– экология, энергетика;

– космос и авиация;

– агротехнологии;

– машиностроение;

– «Умный мир»;

– промышленный дизайн;

– дополненная и виртуальная реальность.