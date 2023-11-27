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В Уфе закроют парковку у конгресс-холла «Торатау»

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Администрация Уфы предупреждает о том, что водителям не удастся припарковаться на популярном месте из-за мероприятия.

ufacongresshall.ru

ufacongresshall.ru

29 ноября с 00.00 до 18.00 будет перекрыта парковка у конгресс-холла «Торатау».

В это время там будет проводиться подготовка к проведению межрегионального ТехноФестиваля и выставки детского инженерного творчества, а также состоится сам фестиваль (начало – в 10.00).

В выставке будут представлены детские проекты по нескольким номинациям:

– экология, энергетика;

– космос и авиация;

– агротехнологии;

– машиностроение;

– «Умный мир»;

– промышленный дизайн;

– дополненная и виртуальная реальность.

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