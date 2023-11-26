Все еще не зима: погода в Уфе с 27 ноября по 1 декабря

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе будет много осадков, но обещают и пару солнечных дней.

Понедельник, 27 ноября: до +3°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -3°, без осадков.

Вторник, 28 ноября: до +2°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на среду – -3°, снег.

Среда, 29 ноября: до -1°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -8°, без осадков.

Четверг, 30 ноября: до -6°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -9°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 1 декабря: до -1°, облачно, снег, в ночь на субботу – -7°, небольшой снег.