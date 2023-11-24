Жители Башкортостана задолжали «БашРТС» более 3 млрд рублей

128 тыс. жителей республики в городах присутствия «БашРТС» к началу ноября накопили задолженность в 3,155 млрд рублей.

С начала года поставщик ресурсов направил в суд 28 тыс. исковых заявлений на взыскание задолженности на сумму 704 млн рублей. На исполнении находится 27 тыс. судебных приказов на сумму 689 млн рублей. Взыскали 215 млн рублей.

«Напоминаем, что обязанность оплачивать услуги ЖКХ предусмотрена действующим жилищным законодательством и несвоевременная оплата счетов приведет должников к неблагоприятным последствиям», – говорится в заявлении компании.