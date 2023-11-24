«Сбербанк» запустил программу исламской ипотеки в Башкортостане

«Ипотека Мурабаха» – это банковский продукт, сертифицированный Шариатским консультационным советом, то есть соответствующий нормам шариата.

Ее запускают «Сбербанк» и сервис недвижимости «Домклик», причем получить может любой гражданин РФ, вне зависимости от вероисповедания.

В договоре купли-продажи стоимость жилья указывается с учетом наценки, поэтому считается, что квартира покупается в рассрочку.

Сумма рассрочки фиксируется на весь срок и не зависит от изменений ключевой ставки. В Башкортостане «ипотека Мурабаха» распространяется на первичное и вторичное жилье.

Первоначальный взнос – 30%; срок ипотеки – до 20 лет; стоимость жилья – от 300 тыс. до 100 млн рублей.

«Домклик» сам застрахует приобретаемую недвижимость, страхование жизни и здоровья – по желанию.

Маткапитал использовать нельзя.