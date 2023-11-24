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Уфимский проект отметили премией на AI Journey 2023

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С 22 ноября в Москве проходит ключевая онлайн-конференция в сфере технологий искусственного интеллекта AI Journey.

Фото: Ратмир Мавлиев

Фото: Ратмир Мавлиев

На конференции объявили, что уфимский проект «Мобильный комплекс видеоаналитики» стал победителем в Национальной премии за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта.

Двигаясь по маршруту, мобильный комплекс фиксирует нарушения и сразу отправляет информацию в ситуационный центр. Это в 20 раз увеличивает скорость обнаружения городской инфраструктуры.

Всего было 54 заявки из 26 субъектов страны.

«Еще в мае в пилотном режиме мы запустили новую систему контроля объектов дорожной инфраструктуры. Сегодня мы активно применяем технологии машинного зрения и искусственного интеллекта для выявления и фиксации порядка 20 дефектов одновременно. Это ямы, наличие мусора, граффити, грязные опоры освещения, переполненные контейнеры и т.д. Все данные оперативно передаются в ситуационный центр и коммунальным службам для устранения. Зимой особое внимание будем уделять качеству уборки снега», – прокомментировал награждение мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

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