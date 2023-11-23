Парламент Башкортостана принял в первом чтении проект бюджета на 2024 год

Главная тема заседания – проект закона о бюджете республики на 2024 и на плановый период 2025-2026 годов.

Он был принят в первом чтении, то есть основные показатели утверждены.

Основные параметры бюджета на 2024 год:

– доходы – 289 млрд рублей;

– расходы – около 299 млрд рублей;

– дефицит – 10 млрд рублей;

– источники финансирования дефицита определены.

Ко второму чтению законопроекта параметры бюджета планируется скорректировать исходя из уточненных данных по объемам трансфертов из федерального бюджета.

«Бюджет ориентирован на стопроцентное исполнение государством социальных обязательств перед гражданами и на финансирование приоритетных направлений государственной политики, включая поддержку уязвимых категорий бизнеса и граждан, развитие социальной инфраструктуры, создание условий для роста экономики», – сообщает пресс-служба регионального парламента.