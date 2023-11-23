В Уфе может появиться переулок Довлатова

Администрация Уфы предлагает жителям переименовать Электрический переулок в Ленинском районе в честь писателя Сергея Довлатова.
Фото: Макс Шувалов
Переулок соединяет улицы Гоголя и Карла Маркса и вдоль здания Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.
Менее чем в 100 метрах от переулка расположен дом, в котором в 1941 году родился Сергей Довлатов (Гоголя, 56).
Проголосовать можно на сайте администрации Уфы. Для этого нужно зарегистрироваться.
Двор перед домом №56 по улице Гоголя известен как «Двор Довлатова». Он расписан цитатами из его произведений и тематическими рисунками.
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