В Уфе может появиться переулок Довлатова

Переулок соединяет улицы Гоголя и Карла Маркса и вдоль здания Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Менее чем в 100 метрах от переулка расположен дом, в котором в 1941 году родился Сергей Довлатов (Гоголя, 56).

Проголосовать можно на сайте администрации Уфы. Для этого нужно зарегистрироваться.

Двор перед домом №56 по улице Гоголя известен как «Двор Довлатова». Он расписан цитатами из его произведений и тематическими рисунками.