18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе может появиться переулок Довлатова

Поделиться:

Администрация Уфы предлагает жителям переименовать Электрический переулок в Ленинском районе в честь писателя Сергея Довлатова.

Фото: Макс Шувалов

Фото: Макс Шувалов

Переулок соединяет улицы Гоголя и Карла Маркса и вдоль здания Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Менее чем в 100 метрах от переулка расположен дом, в котором в 1941 году родился Сергей Довлатов (Гоголя, 56).

Проголосовать можно на сайте администрации Уфы. Для этого нужно зарегистрироваться.

Двор перед домом №56 по улице Гоголя известен как «Двор Довлатова». Он расписан цитатами из его произведений и тематическими рисунками.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: