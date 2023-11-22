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ГИБДД 23 ноября проведет массовые проверки водителей под Уфой

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Сегодня, 22 ноября, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Массовые проверки водителей, направленные на снижение уровня аварийности, пройдут на дороге Уфа – Оренбург. Особое внимание уделят пассажирским автобусам и такси.

Автоинспекторы и сотрудники подразделений технического контроля будут обращать внимание на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 34 ДТП, в шести из них пострадали пять человек, в том числе один ребенок, один человек погиб. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения.

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