ГИБДД 23 ноября проведет массовые проверки водителей под Уфой

Массовые проверки водителей, направленные на снижение уровня аварийности, пройдут на дороге Уфа – Оренбург. Особое внимание уделят пассажирским автобусам и такси.

Автоинспекторы и сотрудники подразделений технического контроля будут обращать внимание на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 34 ДТП, в шести из них пострадали пять человек, в том числе один ребенок, один человек погиб. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения.