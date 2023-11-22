ВРП Башкортостана к 2050 году вырастет до 17 трлн рублей

Первый из этих трендов – дебюрократизация, то есть радикальное упрощение процедур ведения бизнеса, снятие административных ограничений.

По словам главы правительства, количество документов необходимых документов сократилось в шесть раз, а скорость по предоставлению преференций и земельных участков увеличилась в два раза. В этом направлении учитывался опыт Китая, который значительно продвинулся в плане дебюрократизации.

Второй тренд – предельное развитие информационных, нано- и биотехнологий. Ядром этой среды является Евразийский НОЦ, УУНиТ, а также строящийся Межвузовский студенческий кампус.

И третий тренд – проникновение финансовых технологий во все сферы бизнеса.

«Что получит Башкортостан к 2050 году? Объем инвестиций превысит 4,5 трлн рублей в год, что в стоимостном выражении в 8,7 раза больше, чем сейчас, а в реальном выражении – в 2,8 раза. Валовой региональной продукт составит порядка 17 трлн рублей (по состоянию на 2022 год – около двух трлн рублей – прим. ред.). Строительный сектор вырастит в шесть раз, промышленное производство – в 6,5 раз, оборот малого бизнеса – в семь раз. С таким масштабом и скоростью будем жить и работать через сравнительно небольшой отрезок времени», – написал Андрей Назаров.