Внешнеторговый оборот Башкортостана и Турции за полгода увеличился на 88%

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что всего республика ведет торговлю со 112 странами.

За первые шесть месяцев 2023 года внешнеторговый оборот региона с основными партнерами увеличился:

– Казахстан – +4%;

– Китай – +5%;

– Беларусь – +14%;

– Узбекистан – +27%;

– Турция – +88%.

«Развиваем связи с надежными зарубежными партнерами, ищем новых. Мы продолжаем активно работать на международной арене. В условиях санкций стараемся открывать для нашего бизнеса перспективные направления. Участвуем в совместных мероприятиях, заключаем соглашения, реализуем совместные проекты.

Для нас партнёрство с дружественными странами приобретает огромное значение. Мы видим реальные ощутимые изменения через товарооборот, взаимные инвестиции», – написал Радий Хабиров в соцсетях.