Внешнеторговый оборот Башкортостана и Турции за полгода увеличился на 88%

Сегодня, 22 ноября, в Уфе открывается Международная неделя бизнеса. В город приехали делегации из нескольких стран.
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Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что всего республика ведет торговлю со 112 странами.
За первые шесть месяцев 2023 года внешнеторговый оборот региона с основными партнерами увеличился:
– Казахстан – +4%;
– Китай – +5%;
– Беларусь – +14%;
– Узбекистан – +27%;
– Турция – +88%.
«Развиваем связи с надежными зарубежными партнерами, ищем новых. Мы продолжаем активно работать на международной арене. В условиях санкций стараемся открывать для нашего бизнеса перспективные направления. Участвуем в совместных мероприятиях, заключаем соглашения, реализуем совместные проекты.
Для нас партнёрство с дружественными странами приобретает огромное значение. Мы видим реальные ощутимые изменения через товарооборот, взаимные инвестиции», – написал Радий Хабиров в соцсетях.
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