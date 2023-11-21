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Стало известно, когда завершат строительство скандальной развязки в Зинино

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Строительство развязки в пригороде Уфы началось в середине 2021 года, открыть движение по ней обещали до начала учебного года в 2023 году.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Но не срослось: развязку-долгострой построили с дефектом. После завершения работ провели экспертизу, специалисты обнаружили на одной из опор «отклонение по вертикали».

В дефекте обвинили подрядчика, нарушившего регламент строительства. Реконструкция развязки обошлась городу в 1,3 млрд рублей, она должна была существенно облегчить трафик на этом участке. Объект подразумевает строительство дороги протяженностью 1850 метров и четырехполосного путепровода над рельсами.

Во время «Транспортной недели» в Москве начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе сообщил о том, что работы на развязке планируют завершить в декабре этого года. Будет проведено переустройство устоев первой и четвертой опор.

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