Концерты и другие мероприятия: как пройдет День матери в Уфе

19 ноября

13.00, Городской культурно-досуговый центр (Первомайская, 47) – поэтический концерт «На лирической волне».

23 ноября

18.30, Детская школа искусств (Ахметова, 300/3) – концерт «За все тебя благодарю!»

24 ноября

17.00, Городской культурно-досуговый центр (Первомайская, 47) – концерт «Мир начинается с тебя...»;

с 10.00 до 19.30, Музей истории Уфы (Ленина, 72) – день открытых дверей;

17.00, ДК «Заря» (Новые Черкассы, Гагарина, 21) – концерт «Все от материнских рук»;

18.00, детская музыкальная школа №5 (Транспортная, 40/1) – концерт;

18.30, ДК «Ядкарь» (Лесозаводская, 1А) – концерт;

18.30, Уфимский планетарий (проспект Октября, 79/2) – музыкальный вечер «Мамино созвездие».

25 и 26 ноября

С 12.00 до 17.00, читальный дом Сада Аксакова – праздник «Сад аксаковских историй».

28 ноября

19.00, ГДК (проспект Октября, 137) – концерт «С любовью к маме!».

Вход по пригласительным билетам. Информация – по телефону: +7 (347) 235-09-18, звонить с 12.00 до 18.00.

6+, на все мероприятия вход свободный, если не указано иного