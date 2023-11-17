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У жителя Башкортостана конфисковали автомобиль за нетрезвое вождение

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Сибайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Фото: lifan-car.ru

Фото: lifan-car.ru

В мае 2023 года мужчина был задержан и признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, причем ранее он уже трижды был судим по этой статье.

Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 3,5 года.

Автомобиль Lifan 215800 при этом передали супруге осужденного, что не понравилось прокуратуре.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и конфисковал машину в доход государства.

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