У жителя Башкортостана конфисковали автомобиль за нетрезвое вождение

В мае 2023 года мужчина был задержан и признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, причем ранее он уже трижды был судим по этой статье.

Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 3,5 года.

Автомобиль Lifan 215800 при этом передали супруге осужденного, что не понравилось прокуратуре.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и конфисковал машину в доход государства.