У жителя Башкортостана конфисковали автомобиль за нетрезвое вождение

Сибайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
Фото: lifan-car.ru
В мае 2023 года мужчина был задержан и признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, причем ранее он уже трижды был судим по этой статье.
Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 3,5 года.
Автомобиль Lifan 215800 при этом передали супруге осужденного, что не понравилось прокуратуре.
Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и конфисковал машину в доход государства.
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