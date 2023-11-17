«Прямая линия» с Радием Хабиров пройдет 29 ноября

Традиционная «Прямая линия» с Радием Хабиров состоится в этом году в конце ноября. Глава Башкортостана ответит на актуальные вопросы жителей республики.
vk.com/radiyhabirov
29 ноября в 19.00 в прямом эфире обращение покажут телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», а также на страницах социальных сетей, послушать можно будет на радиостанциях «Юлдаш» и «Радио России».
Задать вопрос на «Прямую линию» можно двумя способами?
– отправить его в виде комментария на страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
– до 19.00 28 ноября записать видеообращение и загрузить его в специальном разделе на официальном сайте.
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