В Башкортостане продолжают расти цены на помидоры и огурцы

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (13,6%), яйца (5,5%), полукопченая колбаса (4,9%), помидоры (4,7%) и мука (3,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на пшено (2,3%), сыры (1,6%), молоко и яблоки (по 1,2%).

Цены на помидоры, огурцы и яйца растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (2,9%) детские мясные консервы (2,2%) и морковь (1,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.