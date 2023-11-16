Три менеджера «Башнефти» осуждены за хищение более 180 млн рублей

Айдар Тукаев был начальником отдела департамента геологических работ и лицензирования компании «Башнефть»;

Ахат Султанбеков – руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела «Башнефть-Добыча»;

Ринат Абдулмазитов – руководителем организации «Комплексные решения».

Судом установлено, что в период с 2014 по 2019 годы они присваивали деньги, принадлежавшие ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть».

Происходило это так: обвиняемые, заранее зная о заключенном между этими организациями заключен договор на выполнение инженерно-технологических работ, инициировали проведение закупочных процедур, хотя необходимости в них не было.

Далее они по подложным документам перевели деньги на счета компаний, аффилированных Абдулмазитову.

В результате размер материального ущерба составил более 180 млн рублей.

В суд для рассмотрения по существу поступило 138 томов уголовного дела.

Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Тукаев и Султанбеков получили по шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 950 тыс. рублей.

Абдулмазитов – пять лет колонии и штраф 900 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.