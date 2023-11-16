Три менеджера «Башнефти» осуждены за хищение более 180 млн рублей

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении Айдара Тукаева, Ахата Султанбекова и Рината Абдулмазитова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Фото: Объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан
Айдар Тукаев был начальником отдела департамента геологических работ и лицензирования компании «Башнефть»;
Ахат Султанбеков – руководителем сектора по горным и геологическим отводам отдела «Башнефть-Добыча»;
Ринат Абдулмазитов – руководителем организации «Комплексные решения».
Судом установлено, что в период с 2014 по 2019 годы они присваивали деньги, принадлежавшие ПАО АНК «Башнефть» и ООО «РН-БашНИПИнефть».
Происходило это так: обвиняемые, заранее зная о заключенном между этими организациями заключен договор на выполнение инженерно-технологических работ, инициировали проведение закупочных процедур, хотя необходимости в них не было.
Далее они по подложным документам перевели деньги на счета компаний, аффилированных Абдулмазитову.
В результате размер материального ущерба составил более 180 млн рублей.
В суд для рассмотрения по существу поступило 138 томов уголовного дела.
Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Тукаев и Султанбеков получили по шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 950 тыс. рублей.
Абдулмазитов – пять лет колонии и штраф 900 тыс. рублей.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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