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В Башкортостане на 1 неработающего приходится 4 вакансии

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Министр семьи и труда Башкортостана Ленара Иванова назвала сегодняшний уровень безработицы в республике историческим минимумом.

На сегодняшний день уровень безработицы держится на отметке 2,2%. Министр отмечает, что с одной стороны, это позитивно, однако в то же время региональный рынок труда, особенно сфера промышленности, испытывает колоссальный дефицит кадров.

Если в среднем по республике на одного незанятого приходится четыре вакансии, то в промышленном секторе – это соотношение уже 1-к-8. Почти 90% рабочих мест ждут специалистов рабочих профессий.

Компаниям Башкортостана не хватает около полутора тысяч слесарей, более 700 операторов швейного оборудования, более 500 токарей, электромонтеров, электрогазосварщиков и других ценных специалистов.

«Работодатели готовы хорошо платить. Средняя заработная плата за 1 полугодие в отрасли обрабатывающих производств составила более 61 тысячи рублей, добычи полезных ископаемых – больше 87 тысяч», – сообщила Ленара Иванова.

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