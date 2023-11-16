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ГИБДД 16 ноября проводит массовые проверки водителей под Уфой

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Сегодня, 16 ноября, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Массовые проверки водителей проходят на девятом километре дороги Уфа-Оренбург.

Особое внимание будут уделять пассажирским автобусам и такси. Проводится проверка документов водителей, технического состояния транспорта и другие требования законодательства, влияющие на безопасность дорожного движения.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 37 ДТП, в четырех из них пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Задержано восемь водителей в состоянии опьянения.

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