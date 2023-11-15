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В Башкортостане пройдет День оказания правовой помощи детям

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Ежегодно 20 ноября во всех субъектах России проводится Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день общественность уделяет особое внимание проблемам детей.

Основной целью проведения акции является создание условий, при которых дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить квалифицированную правовую помощь.

Как сообщает пресс-служба МВД, Минюст России и его территориальные органы готовят серию соответствующих мероприятий, которые пройдут в этот день во всех муниципалитетах Башкортостана.

Будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

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