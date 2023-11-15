Радий Хабиров: «Наши отношения с зарубежными странами находятся на подъеме»

По словам главы региона, на встрече обсуждались основные направления внешнеэкономической деятельности Башкортостана.

«Наши усилия по развитию торгово-деловых, социальных, гуманитарных, культурных, научных связей, наши отношения с зарубежными странами находятся на подъеме.

Мы активно работаем с Беларусью, Узбекистаном, Казахстаном, Китаем, Турцией, Ираном. Растут показатели внешнеторгового оборота, открываются огромные возможности для сотрудничества в разных сферах, в том числе новые туристические направления.

Еще один важнейший вопрос – работа Башкортостана с ЮНЕСКО. Наш геопарк "Торатау" претендует на включение в Глобальную сеть геопарков. Делаем все для того, чтобы объектами Всемирного наследия признали башкирские шиханы, наскальную живопись пещеры Шульган-Таш, комплекс Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе. Несмотря на сложные отношения с западными странами, мы продолжаем взаимодействовать с ЮНЕСКО, к нам приезжают эксперты», – сообщил Радий Хабиров.