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Радий Хабиров: «Наши отношения с зарубежными странами находятся на подъеме»

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Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал заявление после беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

По словам главы региона, на встрече обсуждались основные направления внешнеэкономической деятельности Башкортостана.

«Наши усилия по развитию торгово-деловых, социальных, гуманитарных, культурных, научных связей, наши отношения с зарубежными странами находятся на подъеме.

Мы активно работаем с Беларусью, Узбекистаном, Казахстаном, Китаем, Турцией, Ираном. Растут показатели внешнеторгового оборота, открываются огромные возможности для сотрудничества в разных сферах, в том числе новые туристические направления.

Еще один важнейший вопрос – работа Башкортостана с ЮНЕСКО. Наш геопарк "Торатау" претендует на включение в Глобальную сеть геопарков. Делаем все для того, чтобы объектами Всемирного наследия признали башкирские шиханы, наскальную живопись пещеры Шульган-Таш, комплекс Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе. Несмотря на сложные отношения с западными странами, мы продолжаем взаимодействовать с ЮНЕСКО, к нам приезжают эксперты», – сообщил Радий Хабиров.

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