Проспект Салавата Юлаева в Уфе продлят до Черниковки

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания продолжения одной из главных транспортных артерий города – проспекта Салавата Юлаева.
Фото: Алекс 100ro
Соответствующее постановление за подписью Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте администрации Уфы.
Проспект Салавата Юлаева продолжат от улицы Баязита Бикбая в Сипайлово до Интернациональной.
Разработка проектов стартовала еще в 2021 году, ими занимался московский «Институт Гипростроймост».
Весь проект поделят на три этапа, он подразумевает строительство более чем 5,5 км дорог и четырех развязок – на пересечениях с улицами Уфимское шоссе, Ватутина, Трамвайная и Интернациональная.
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