Проспект Салавата Юлаева в Уфе продлят до Черниковки

Соответствующее постановление за подписью Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте администрации Уфы.

Проспект Салавата Юлаева продолжат от улицы Баязита Бикбая в Сипайлово до Интернациональной.

Разработка проектов стартовала еще в 2021 году, ими занимался московский «Институт Гипростроймост».

Весь проект поделят на три этапа, он подразумевает строительство более чем 5,5 км дорог и четырех развязок – на пересечениях с улицами Уфимское шоссе, Ватутина, Трамвайная и Интернациональная.