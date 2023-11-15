Инфляция в Башкортостане в октябре ускорилась до 5,77%

Годовая инфляция в Башкортостане в октябре вновь ускорилась до 5,77%.

В сентябре она составляла 4,52%, в августе – 3,7%.

Официального комментария от Центробанка пока нет, но скорее всего, ускорение в республике связано с теми же процессами, которые происходят сегодня по всей стране – ослабление рубля, увеличение издержек товаропроизводителей, рост спроса на некоторые непродовольственные товары и сезонное подорожание некоторых овощей.

Ранее в этом году, чтобы вернуть инфляцию ближе к цели, Банк России повысил ключевую ставку. С 27 октября она составляет 15%. По прогнозу регулятора, в 2023 году инфляция должна составить 6-7%, а в следующем вернется к целевым 4%.