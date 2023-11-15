В уфимской Черниковке две территории застроят высотками за 17,4 млрд рублей

Площадь участков – 93,9 тыс. кв. м. Инвестору придется вложить в развитие квартала не менее 17,402 млрд рублей.

За право заключить контракт он должен будет заплатить администрации 2,054 млн рублей.

От застройщика требуется наличие собственности жилых помещений в Уфе общей площадью 900,5 кв. м для расселения аварийного жилья, а также не менее 1,060 млрд рублей на счетах для выплаты компенсаций.

Ему придется снести 30 аварийных частных и двухэтажных домов, нежилые строения.

На этой территории можно будет построить не более 180 тыс. кв. м жилья. Учитывая объемы, это должны быть большие высотные здания, причем в этом районе, скорее всего, строить будут бюджетное жилье. Предельный срок завершения развития – 15 лет.