На ремонт двух дорог в Уфе потратят до 278,7 млн рублей

Речь идет о ремонте Северного обхода дороги Уфа – Затон и дороги Федоровка – Елкибаево. Подрядчиков выберут пятого и шестого декабря.

178,7 млн рублей потратят на ремонт объездной дороги Северного обхода на участке от моста через Белую до путепровода в створе проезда Мебельщиков. Большая часть денег (173,3 млн рублей) поступит из республиканского бюджета.

На ремонт участка дороги Федоровка – Елкибаево потратят до 100 млн рублей, из них 97 млн рублей поступят из республиканского бюджета.

Работы на обоих объектах начнутся 20 мая следующего года, завершатся в конце лета и начале осени.