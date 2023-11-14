Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября 2023 года в Уфе

Топ-5 вакансий сентября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель категории «E» в ТК «Никотранс» (грузоперевозки). Предлагаемая зарплата – от 170 тыс. рублей в месяц.

2. Врач-стоматолог на вахту в город Октябрьский. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

3. Сборщик мягкой мебели в фабрику «Панда». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Портной-стилист мужской одежды в дом моды Henderson. Предлагаемая зарплата – от 90 тыс. рублей в месяц.

5. Травматолог-ортопед в клинику «Temed». Предлагаемая зарплата – 70-110 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 150 тыс. рублей в месяц (главный геолог), в Казани – 250 тыс. рублей в месяц (программист «1С»), в Москве – 350 тыс. рублей в месяц (технолог термоформовочного оборудования).