В Уфе эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 20%

По словам Шакировой, эпидемиологическая ситуация в Уфе на этой неделе остается «относительно стабильной».

За неделю зарегистрировано более шести тыс. случаев заболевания ОРИ, 33,3% заболевших – дети.

Заболеваемость выше эпидемического порога на 20%, это чуть выше, чем по республике в целом.

При этом по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась почти на 1,3%, однако идет рост среди детского населения. Максимальные темпы прироста – среди детей в возрастных категориях до двух лет и трех-шести лет.

Кроме того, в Уфе зарегистрировано более 400 случаев заболевания Covid-19 за неделю, это почти половина от всех случаев по республике. Отмечается высокий темп прироста заболевших по городу, специалисты прогнозируют дальнейший рост заболеваемости с наступлением холодов.