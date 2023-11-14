В Уфе эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 20%

Сегодня, 14 ноября, на совещании в администрации Уфы начальник отдела эпиднадзора Елена Шакирова рассказала об эпидемиологической обстановке в городе.
По словам Шакировой, эпидемиологическая ситуация в Уфе на этой неделе остается «относительно стабильной».
За неделю зарегистрировано более шести тыс. случаев заболевания ОРИ, 33,3% заболевших – дети.
Заболеваемость выше эпидемического порога на 20%, это чуть выше, чем по республике в целом.
При этом по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась почти на 1,3%, однако идет рост среди детского населения. Максимальные темпы прироста – среди детей в возрастных категориях до двух лет и трех-шести лет.
Кроме того, в Уфе зарегистрировано более 400 случаев заболевания Covid-19 за неделю, это почти половина от всех случаев по республике. Отмечается высокий темп прироста заболевших по городу, специалисты прогнозируют дальнейший рост заболеваемости с наступлением холодов.
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