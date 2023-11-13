ГИБДД проводит на территории Уфы операцию «Должник»

Главная цель операции – напомнить людям, привлеченным к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения, о необходимости своевременной оплаты штрафов.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу должнику может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении – гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.