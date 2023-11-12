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Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 13-17 ноября

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Ноябрь в этом году относительно комфортный и пока что меняться не собирается. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет пасмурной и дождливой, солнца не обещают вообще.

Понедельник, 13 ноября: до +6°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +3°, временами дождь.

Вторник, 14 ноября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +1°, временами дождь со снегом.

Среда, 15 ноября: до +5°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -1°, временами дождь со снегом.

Четверг, 16 ноября: до +3°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +2°, без осадков.

Пятница, 17 ноября: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -4°, без осадков.

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