Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 13-17 ноября

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет пасмурной и дождливой, солнца не обещают вообще.

Понедельник, 13 ноября: до +6°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +3°, временами дождь.

Вторник, 14 ноября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +1°, временами дождь со снегом.

Среда, 15 ноября: до +5°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -1°, временами дождь со снегом.

Четверг, 16 ноября: до +3°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +2°, без осадков.

Пятница, 17 ноября: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -4°, без осадков.